Catania, violenta tromba d’aria colpisce la zona aeroporto: richiesti immediati soccorsi [FOTO]

Danni nei quartieri limitrofi l'aeroporto Fontanarossa di Catania: mezzi di soccorso in azione dopo il grido d'allarme dei cittadini.

Una violenta tromba d’aria, con raffiche di vento impressionanti, ha colpito la zona dell’aeroporto Fontanarossa di Catania, creando ingenti danni alle abitazioni. La zona non è purtroppo di certo nuova a situazioni del genere, con annosi problemi strutturali che ogni stagione portano con se allagamenti e situazioni di piena emergenza.

A far da cornice, questa sera, la tromba d’aria che ha sradicato alberi, scoperchiato tetti di abitazioni e negozi commerciali, oltre che causato danni di varia natura per il volo di oggetti di diversa provenienza.

Gli stessi Vigili del Fuoco hanno parlato di un “evento atmosferico estremo” che ha colpito la zona sud di Catania, viale Kennedy, San Giuseppe la Rena, San Francesco la Rena, Villaggio Santa Maria Goretti e l’Aeroporto Fontanarossa: “Si registrano danni alle abitazioni, in particolare ai tetti. Oltre 50 richieste di soccorso giunte nell’ultima ora. Interventi e verifiche sono in corso da parte delle squadre del Comando Provinciale dei VVF di Catania. Al momento non sono stati accertati danni anche a persone“.

Gli stessi abitanti dei sopracitati quartieri hanno sin da subito lanciato il grido d’allarme, chiedendo aiuto a tutta la popolazione. Gli stessi mezzi di soccorso, da quanto si evince, non riescono ad arrivare a destinazione dopo i danni subiti nella zona, chiedendo un urgente pronto intervento.