Catania piegata dal maltempo: danni ad abitazioni e persone bloccate [FOTO]

Catania piegata da violenti temporali e da una tromba d'aria che ha devastato molte abitazioni: gli interventi dei Vigili del Fuoco.

Sono ore particolarmente difficili quelle che Catania e i paesi etnei stanno vivendo. Da stamattina i temporali colpiscono incessantemente tutta la zona etnea, senza lasciare tregua e causando diversi danni.

Tantissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco che hanno salvato persone rimaste bloccate in auto a causa del maltempo, in zona Aci Bonaccorsi e in via Garibaldi, nel comune di Viagrande.

Ma le immagini che lasciano a bocca aperta sono quelle che ritraggono la zona dell’Aeroporto di Catania devastata dal passaggio del maltempo. Tutta la zona sud di Catania, viale v.le Kennedy, San Giuseppe la Rena, San Francesco la Rena, Villaggio S. Maria Goretti, Aeroporto ha subito il passaggio di una tromba d’aria, che ha danneggiato parecchie abitazioni. Solo nelle ultime ore sono oltre 50 le richieste di aiuto.

Sconcertanti anche le foto di piazza Carlo Alberto a Catania, la piazza dove si tiene tradizionalmente a “fera o lune”.