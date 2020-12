CALCIO CATANIA – Dove vedere la partita gratis contro la Cavese

Dopo la vittoria contro la Turris si torna all'Angelino Nobile di Lentini per sfidare la Cavese: come e dove vedere gratuitamente la partita in diretta streaming.

Arriva la Cavese come prossimo avversario per il Calcio Catania che, dopo le due belle ultime vittorie contro Avellino e Turris, cercherà di conquistare la terza partita consecutiva a proprio favore. La squadra campana, degli ex Lulli e Russotto, è reduce da quattro sconfitte consecutive, l’ultima maturata contro il derby con la Casertana.

Si giocherà ancora una volta allo Stadio Angelino Nobile di Lentini, a causa delle condizioni non perfette del terreno di gioco del Massimino di Catania. Condizioni meteo che, tra l’altro, non favoriscono la ripresa ottimale del verde del rettangolo di gioco.

Nella giornata di domani, è stata diramata l’allerta arancione in tutta la Sicilia da parte della Protezione Civile: ci si aspetta dunque un campo parecchio bagnato, che potrebbe mettere in difficoltà la squadra che cercherà di giocarla più sul tecnico che sulla fisicità.

La partita, con fischio d’inizio fissato per le ore 15.00 di domenica 6 dicembre, non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva nazionale. Sarà bensì possibile vederla in diretta streaming sulla piattaforma dedicata Eleven Sports, in maniera del tutto gratuita: basterà infatti registrarsi o loggarsi sul sito per assistere alla partita.