Covid-19, in Sicilia 34 nuove vittime: +993 in Italia

Covid-19: in Sicilia ancora oltre 1000 positivi. In Italia si registrano 993 nuove vittime.

In Sicilia, oggi si registrano meno casi di ieri ma più decessi. Il nuovo bollettino riporta, di fatto, 1.294 nuovi casi di Covid-19 (ieri 1.483) ma 34 nuovi decessi (a fronte dei precedenti 27).

I ricoveri in rianimazione sono oggi 221 mentre i guariti sono invece 1.211. Il totale degli attuali positivi in Sicilia è di 39.731, ma 38.017 sono in isolamento domiciliare perché asintomatici.

I dati per provincia

Catania 663 ;

; Palermo 200;

Messina 126;

Agrigento 61;

Siracusa 59;

Trapani 58;

Ragusa 54;

Caltanissetta 45;

Enna 28

E in Italia?

In questo 3 dicembre, all’interno della Penisola, si registrano ulteriori 23.225 nuovi casi. Gli attuali positivi raggiungono, così, quota 759.982 (in totale).

Il dato più allarmante riguarda, tuttavia, i decessi: questi, oggi, sono ben 993. Al contrario, le persone guarite o dimesse oggi sono 23.474.