Meteo Catania: allerta arancione per temporali e piogge

Le previsioni prevedono maltempo nel weeekend, con piogge e possibili temporali in provincia. La Protezione Civile dirama l'allerta arancione.

Il meteo Catania prevede temporali e piogge intense in arrivo per la giornata di sabato 28 novembre. Nella giornata di ieri, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta arancione su tutta l’Isola.

Il Catanese non è la zona più colpita dai fenomeni temporaleschi. Tuttavia, piogge e temporali potrebbero verificarsi in diversi punti della provincia già a partire dal primo pomeriggio. Le precipitazioni dovrebbero continuare nel corso della giornata, raggiungendo la massima intensità a serata inoltrata. Successivamente il meteo Catania dovrebbe vedere un parziale miglioramento e la fine della perturbazione in nottata. Venti moderati e temperature stabili, comprese tra i 13 e i 18 gradi.

Il meteo Catania vedrà un parziale miglioramento nella giornata di domenica 29 novembre. Prevista una mattinata di sole, con piogge e schiarite a partire dal primo pomeriggio. I fenomeni potrebbero intensificarsi nel corso della giornata, fino a sfociare in possibili temporali a metà pomeriggio. Miglioramenti previsti in serata. Venti deboli e temperature invariate rispetto a sabato.