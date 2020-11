Meteo Sicilia, allerta arancione per temporali: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia, la Protezione Civile dirama un bollettino di allerta arancione. In arrivo temporali in tutta l'Isola, ecco le previsioni del fine settimana.

Malgrado la nuova ordinanza del ministro Speranza, con Sicilia e Puglia che passano in zona gialla e Lombardia, Piemonte e Calabria in zona arancione, il bollettino meteorologico dell’Isola non lascia spazio azzurri. Il meteo Sicilia è da allerta arancione.

La Protezione Civile ha infatti diramato un livello di allerta medio-elevato per rischio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la regione. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali.

Le previsioni meteo Sicilia per i prossimi giorni, dunque, non consentiranno di “celebrare” il miglioramento dei dati relativi a contagi e ricoveri nell’Isola. Ma che meteo ci attende per il weekend? Ecco le previsioni nel dettaglio.

Meteo Sicilia: weekend piovoso e instabile

Per la giornata di domani, sabato 28 novembre, possibili temporali su quasi tutti i quadranti, come comunicato dalla Protezione Civile. Fenomeni meno intensi sulla Sicilia occidentale, dove le precipitazioni dovrebbero alternarsi a possibili schiarite, specie tra Trapanese e Palermitano. Temperature nella media, comprese tra le minime della Sicilia centrale, intorno ai 7-8 gradi, e le massime sui 18 gradi in buona parte dell’Isola.

La perturbazione potrebbe colpire con maggiore intensità i quadranti occidentali della regione nella giornata di domenica. Il meteo Sicilia prevede infatti piogge e possibili temporali su Agrigento, Trapani e Palermo. Nel resto dell’Isola si alternano piogge e schiarite, con massime e minime stabili rispetto alla giornata precedente.

Meteo Catania: le previsioni

A Catania la giornata di domani non va meglio che nel resto dell’Isola, dove il meteo Sicilia prevede temporali a carattere diffuso. Nel capoluogo etneo, l’inizio di mattinata con cielo coperto della giornata di sabato dovrebbe far spazio a possibili precipitazioni a partire da metà mattina. I fenomeni si intensificheranno nel corso della giornata e in particolare in serata, quando sono previste le piogge più consistenti.

La situazione si evolve nella giornata di domenica. Malgrado la notte con possibili strascichi di piogge, la mattinata dovrebbe vedere l’assenza di precipitazioni. Possibili piogge di modesta intensità solo nel corso del pomeriggio.