Meteo Catania, maltempo nel weekend: previsioni giorno per giorno

Meteo Catania: si prevede maltempo per tutto il weekend in città e dintorni. Ecco, di seguito, le previsioni giorno per giorno per prepararsi al meglio.

Meteo Catania: dopo una settimana di meteo altalenante, tra nuvole e piogge, le previsioni per il weekend in arrivo non sono delle migliori per quel che riguarda il territorio Catanese. Sono previsti, infatti, temporali e rovesci a partire già da sabato 28 novembre.

“Nel corso del weekend un vortice di bassa pressione dalla Spagna si porterà verso il Tirreno, attraversando successivamente il Sud Italia – afferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara –. Non si escludono locali criticità per piogge forti in particolare su Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, poi anche tra Abruzzo, Molise e Puglia.”

Oltre alle piogge, bisognerà fare attenzione anche ai venti. Da 3bmeteo, infatti, avvertono che “i venti saranno in netto rinforzo. Saranno possibili locali disagi e criticità, con caduta di alberi e possibili difficoltà nei collegamenti con le Isole Minori per mari in burrasca.“

Meteo Catania e provincia nel weekend

Vediamo adesso le previsioni giorno per giorno fino all’ultimo giorno di novembre, che coinciderà con il prossimo lunedì. Nel dettaglio, oggi venerdì 27 novembre il cielo sarà nuvoloso sia al mattino che alla sera. Si prevede l’arrivo della pioggia solo in tarda serata.

Per quanto riguarda, domani, sabato 28 novembre, invece, sarà una giornata caratterizzata da piogge e temporali per tutto il giorno. La temperatura massima registrata sarà di 18.6 gradi mentre la minima registrata sarà di 13.8°gradi. Scendono, dunque, ulteriormente le temperature, cancellando ogni traccia di primavera. I venti saranno moderati al mattino, tesi al pomeriggio ed è previsto mare mosso.

Domenica 29 novembre, invece, sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge e schiarite la sera. Durante tutta la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 19 gradi mentre la minima di 13.4 gradi.

La situazione si stabilizzerà nuovamente a partire da lunedì 30 novembre, quando il cielo dovrebbe, invece, tornare sereno. In particolare avremo sole al mattino e cielo poco nuvoloso o velato durante il resto della giornata.