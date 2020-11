Amazon Prime per studenti universitari: 90 giorni gratis e buono sconto di 5€

Amazon Prime per studenti universitari, nella settimana del Black friday arriva una sorpresa: 90 giorni gratis e buono sconto in regalo per tutti i nuovi iscritti su Amazon Prime Student.

Se c’è una cosa che tutti apprezzano, quando fanno shopping online, è sicuramente ricevere il proprio ordine nel più breve tempo possibile. Ecco perché è nato Amazon Prime per studenti universitari con consegne rapide illimitate, serie tv, film e tanta musica.

CLICCA QUI E ISCRIVITI GRATIS PER 90 GIORNI

Amazon Prime Student: 90 giorni gratis + buono sconto di 5€

Amazon ha ideato un programma di offerte e agevolazioni adatto agli studenti universitari. Con Amazon Prime per studenti si ottengono 90 giorni di prova gratis, mentre l’abbonamento si rinnova (qualora non lo si annulli prima) al prezzo ridotto di 18 euro all’anno (il costo di due caffè al mese), e cioè la metà rispetto al costo normale di un abbonamento Prime.

Inoltre, in occasione della settimana del Black Friday e Cyber Monday, Amazon ha pensato a una sorpresa per tutti i nuovi iscritti a Prime Student: in regalo un buono sconto di 5 euro per gli acquisti online.

Per usufruire del buono sconto, basta utilizzare il codice “STUDENT5” su tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon. L’importante è ricordarsi di inserire il codice sconto nell’apposito spazio nella sezione “Modalità di pagamento”.

Agevolazioni e offerte di Amazon Prime Student

Scegliendo questo specifico programma per studenti, non c’è solo la possibilità di ricevere i propri ordini in tempi molto brevi. Ma ci sono molte altre agevolazioni per riprodurre musica, guardare film o serie Tv, e ancora leggere ebook. Ecco tutto quello che puoi fare se ti iscrivi:

Prime Video per guardare serie TV e film in streaming;

Prime Music per ascoltare 2 milioni di brani in streaming senza pubblicità;

Offerte esclusive su una selezione di prodotti, come i tablet Microsoft Surface;

Twitch Prime, con contenuti addizionali per i giochi più famosi;

Consegne rapide illimitate;

Altri vantaggi come centinaia di ebook e spazio di archiviazione illimitato per le tue foto

