Black Friday 2020, occhio alle truffe: come evitarle

Black Friday 2020: come ogni anno, bisogna fare attenzione alle truffe sia online che in negozio. Ecco, dunque, alcuni suggerimenti su come evitarle.

Black Friday 2020: come ogni anno, nel periodo delle offerte più attese dell’anno, le truffe sono dietro l’angolo. La questione non riguarderebbe solo gli acquisti online, come si potrebbe pensare, ma anche quelli in negozio. Le pratiche sono moltissime: dai prezzi gonfiati e poi scontati al fenomeno del phishing, i modi per truffare gli utenti e i clienti di certo non mancano. Vediamone insieme qualcuno e impariamo a proteggerci.

Black Friday 2020: come riconoscere le truffe

Il giorno del Black Friday è certamente uno dei più attesi: è facile, dunque, lasciarsi prendere dalla frenesia degli acquisti. Tuttavia, è sempre bene fermarsi un attimo a riflettere e informarsi prima di cliccare su “acquista” o prima di dirigersi alla cassa. Quando ci troviamo di fronte a offerte che sembrano particolarmente convenienti, è bene domandarsi: è davvero così? Molti prodotti, ad esempio, sono in vendita da tanto tempo (a volte da anni), quindi benché lo sconto possa sembrarci più che sostanzioso, in realtà potrebbe benissimo non esserlo. Per cui, probabilmente, quel prodotto, allo stato attuale, avrebbe comunque lo stesso prezzo oppure è stato già in sconto in passato.

Un suggerimento utile, quando si trova un prodotto a prezzo scontato e che vorremmo acquistare, è sempre quello di confrontare i prezzi. Se siamo in negozio, possiamo fare un rapido controllo dal nostro cellulare, mentre se stiamo acquistando su internet, basta fare un check su Google e vedere che prezzi ci propongono altri siti. Inoltre, se siete in negozio e lo sconto è indicato sul cartellino, potreste sbirciare sotto al cartellino per vedere il prezzo originale (i casi in cui il prezzo scontato corrisponde all’originale non sono poi così isolati). Solo in questo modo, avrete un’idea di quella che è la vera riduzione di prezzo sul prodotto che volete acquistare.

Un altro consiglio per gli acquisti online: esistono diversi siti, come Amazon, che segnalano il risparmio su quel prodotto, ma può capitare che non corrisponda al vero e che il prezzo originale non sia quello indicato. Per controllare che non sia così, esistono alcuni siti che monitorano l’andamento dei prezzi dei prodotti nel tempo. Inserendo il nome del vostro prodotto nella barra di ricerca si questi siti, potrete subito vedere le oscillazioni di prezzo nel tempo e fare una valutazione più accurata sul vostro acquisto.

Infine, per il Black Friday 2020, ma anche per tutti gli altri acquisti online, ricordatevi sempre di tutelare i vostri dati. Uno dei suggerimenti è di utilizzare password sicure e mai utilizzate in passato per registrarsi sul sito in questione. Solo così potrete evitare che qualcuno possa rubare i vostri dati. Occhio anche ai banner pubblicitari e alle e-mail invasive: è una pratica (phishing) che i truffatori utilizzano sempre più spesso online.