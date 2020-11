Sconti studenti universitari: le offerte per il Black friday

Sconti studenti universitari: il Black Friday è già iniziato con tante offerte per gli universitari di tutta Italia. Questo giorno ha una lunga storia alle spalle: cade ogni anno nel venerdì successivo al Giorno del ringraziamento e fu introdotto per la prima volta nel 1924 dai magazzini Macy’s per dare inizio allo shopping natalizio. In realtà, negli ultimi anni, le offerte e gli sconti arrivano ormai in anticipo rispetto al giorno del Black Friday, che quest’anno sarà il 27 novembre.

Il Black Friday è un’occasione per acquistare a prezzi scontati prodotti che normalmente acquisteremmo a prezzo pieno, dato il periodo dell’anno in cui ci troviamo. Infatti, i prossimi saldi in Italia sono previsti per gennaio: per quel mese però potremmo non trovare più il prodotto al quale siamo interessati oppure potremmo avere l’urgenza di averlo subito. Ecco perché il Black Friday è un ottimo compromesso, soprattutto per gli studenti universitari che hanno la possibilità di usufruire di offerte lampo e sconti.

Integratori per lo studio

Per superare gli esami universitari ci vuole tanto studio, una grande organizzazione e anche tanta concentrazione. Ecco, non è sempre facile trovare la concentrazione e le forze per studiare, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. Ma i primi alleati degli studenti universitari sono assolutamente gli integratori che stimolano la memoria e aiutano a concentrarsi.

Alcuni integratori in offerta su Amazon:

• Acutil Fosforo Energy Shot in offerta a 6,20 euro;

• MIND THE GUM, Integratore con caffeina e vitamine in offerta a 10 euro;

• Mag Stress Resist Integratore Alimentare contro Stress in offerta a 8,49 euro;

Smart Watch

Gli Smart Watch sono sul mercato da molto tempo, ma solo di recente si è diffuso l’acquisto di questo dispositivo, molto utile anche per gli universitari che fanno sport. Se sei solito fare attività fisica o vorresti iniziare a farla, non puoi fare a meno di questo dispositivo che ti aiuterà sicuramente a controllare le tue performance e la tua salute. Oltre a queste funzioni molto importanti, si può utilizzare per controllare notifiche e informazioni collegate allo smartphone.

Cosa puoi fare con uno Smart Watch?

• Visualizzare chiamate, messaggi o effettuarle;

• Leggere rubrica e calendario dello smartphone;

• Visualizzare ora e data;

• Controllare il meteo tramite apposita app;

• Leggere i messaggi ricevuti su WhatsApp e su Telegram;

• Monitorare sonno e battiti;

• Monitorare performance di sport.

Alcuni modelli di Smart watch in offerta su Amazon:

• LIFEBEE Smartwatch Orologi in offerta a 31,99;

• Samsung Galaxy Watch3 a 339, 40 euro;

• YAMAY Smartwatch a 39,99 euro;

Sconti studenti universitari pc e tablet

Il tuo pc portatile si blocca in continuazione e devi sempre riavviarlo? Forse è arrivato il momento di cambiarlo e di prenderne uno nuovo! O forse ti va di aggiungere un tablet da portare sempre con te e su cui guardare le serie tv?

Il Black Friday, così come il Cyber Monday, ti dà l’occasione giusta di acquistare prodotti a prezzi vantaggiosi.

Alcuni modelli di pc in offerta su Amazon:

• HUAWEI MateBook 13 Laptop, FullView Display 2K da 13 Pollici in offerta a 749,90 euro;

• Lenovo IdeaPad Gaming 3 Notebook, Display 15.6″ Full HD in offerta a 869,99 euro

Alcuni modelli di tablet in offerta su Amazon:

• HUAWEI MatePad T 10s, display da 10.1″ in offerta a 149,99 euro;

• Lenovo Smart Tab M10 Plus Tablet, Display 10.3″ in offerta a 239,99 euro;

• Microsoft Surface GO 2 Tablet, 10.5” in offerta a 499 euro;

• Tablet Fire HD 8 | Schermo HD da 8”, 64 GB (Nero) in offerta a 99 euro.

Zaino porta pc

Che tu sia uno studente universitario o che tu sia in procinto di laurearti, sicuramente uno zaino è uno di quei prodotti che ti servirà sempre. Da universitario potrai utilizzarlo per mettere i tuoi libri e i tuoi effetti personali, in aula o durante un esame. Da laureato, invece, potrai sfruttarlo al meglio per portare sempre con te il tuo pc.

Alcuni modelli di zaini in offerta su Amazon:

• Zaino Donna porta PC Portatile 15.6 Pollici in offerta a 26,39 euro;

• Zaino Donna porta PC Portatile 15.6 Pollici in offerta a 25,56 euro;

• Wind Took Zaino Porta PC Impermeabile Zaino uomo donna in offerta a 28,79 euro;

Dispositivi Alexa

Sono molto amati dagli studenti universitari, e si rivelano utili per gli studenti di tutte le età. Stiamo parlando dei dispositivi Alexa, che si trovano a prezzo ridotto proprio in questi giorni. I dispositivi Alexa, infatti, possono aiutare i più piccoli a fare ricerche e a conoscere piccole curiosità dal mondo della cultura e della scienza. Ma possono anche essere i compagni di studio perfetti per gli universitari, grazie alla funziona di assistente vocale si può:

• Impostare un promemoria o una sveglia

• Riprodurre musica, radio e video

• Fare ricerche sul web ed avere aggiornamenti su meteo, traffico e attualità

• Gestire la lista della spesa

• Controllare la casa tramite altri dispositivi integrati

Abbonamenti per studenti: Netflix, Spotify, Amazon

Se sei in cerca di un abbonamento per guardare serie TV oppure ascoltare musica, ti presentiamo alcune delle proposte di Netflix, Spotify e Amazon.

Netflix purtroppo non ha un vero e proprio piano dedicato agli studenti universitari. Ma se vuoi concederti il piacere di guardare le tue serie TV preferite spendendo poco, puoi scegliere il piano base a 7,99 euro con una riproduzione video e audio buona.

Spotify Premium Student è invece il programma dedicato a tutti gli studenti universitari d’Italia. Si può usufruire di un mese gratis per poi passare a pagare l’abbonamento a un costo di 4,99 euro al mese.

Amazon ha già da tempo pensato a un piano dedicato agli studenti con “Amazon Prime Student”, che offre un periodo di uso gratuito di 90 giorni per poi rinnovarsi (salvo cancellazione) al costo di 18 euro all’anno (praticamente la metà rispetto al costo normale). Cosa si ottiene attivando Amazon Prime Student?

Consegne rapide illimitate

Prime Video per guardare film e serie TV

Twitch Prime

Offerte esclusive

Centinaia di ebook, spazio di archiviazione, offerte lampo

