Black Friday Alexa: tutti i dispositivi in offerta su Amazon

Echo dot Alexa. Ecco recensione, funzioni e prezzi.

Black Friday è iniziato in anticipo, e tutti i dispositivi Alexa si trovano in offerta a un prezzo vantaggioso.

Sicuramente ne hai già sentito parlare, ma forse non ne hai mai provato uno. Da quando sono sul mercato sono andati a ruba e chi ne ha uno ne compra sempre un altro. I dispositivi Alexa si collegano al Wi-fi e hanno tantissime funzioni, dalle più utili alle più divertenti.

Echo Dot 3 e 4

Tra i dispositivi più acquistati ci sono sicuramente gli Echo Dot Alexa 3 e 4 (terza e quarta generazione. Entrambi i dispositivi offrono le stesse funzioni. Possono essere utilizzati come speaker per riprodurre musica, collegandoli per esempio ad Amazon Music oppure a Spotify (anche nella versione gratuita). Ma in qualsiasi momento basta dire “Alexa!” e si trasformano in veri e propri assistenti vocali, utili per mettere timer, promemoria, per fissare appuntamenti o altro. Le interazioni non finiscono qui perché hanno un sistema di giochi e trucchetti che permettono di far divertire anche i più piccoli. La qualità e la nitidezza del suono è abbastanza elevata in entrambi i casi, se si considera soprattutto il basso costo del dispositivo.

Echo Dot 3 si trova in offerta a 19,99 euro.

Echo Dot 4 si trova in offerta a 29,99 euro.

Echo Dot 4 + 1 Philips Hue White (lampadina connessa) è in offerta a 34, 99 euro.

Echo Show

È il fratello maggiore dei due primi dispositivi e ne rappresenta sicuramente una versione più evoluta, dotata di display. Arrivato in Italia successivamente rispetto ai precedenti dispositivi, è dotato da uno schermo di 10” ed è integrato con l’assistente vocale Alexa Amazon. Oltre a rispondere a molti comandi, è in grado di mostrare i contenuti proprio attraverso il suo display. Permette ad esempio di utilizzare Youtube e di seguire le ricette di Giallo Zafferano. Possiede anche tutte le funzioni precedentemente elencate nei due dispositivi Echo dot Alexa 3 e 4.

Echo Show 5 è in offerta a 44,99 euro.

Echo Show 8 è in offerta a 64,99 euro.

Lampade e accessori

Tutti i dispositivi Alexa possono essere collegati a specifiche lampadine che permettono di regolare la luce tramite la funzione vocale. Entra in gioco ancora una volta la funzione di assistente vocale dei dispositivi, con la quale si può chiedere ad Alexa di accendere o spegnere la luce, e anche di regolarne l’intensità grazie a lampadine dimmerabili e/o colorate.

Su Amazon è possibile trovare anche specifiche prese per collegare altri dispositivi, come per esempio la macchina del caffè, che possono essere comandati tramite la voce e grazie sempre ad Alexa.

Amazon Smart Plug (presa intelligente) è in offerta a 14,99 euro.

Echo Flex + Philips Hue White (lampadina connessa) è in offerta a 19.99 euro.

