Covid-19, in Sicilia 48 nuove vittime: +853 in Italia

In Sicilia si registrano 48 nuove vittime per Covid-19 ed in Italia i decessi sono oltre 800. Ecco i numeri dei bollettini di oggi, 24 novembre.

Ogni giorno vengono resi noti nuovi affetti da Covid-19, e non solo. Cresce, In Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 1.306 nuovi casi, a fronte dei 9.963 tamponi effettuati. I nuovi decessi, invece, ammontano a 48. Con questi ultimi, il totale delle vittime siciliane dall’inizio della pandemia sale a quota 1.275.

I ricoverati in terapia intensiva restano 243, mentre le persone complessivamente ricoverate in ospedale sono 1844 (3 in meno rispetto a ieri). Ed i guariti? Nelle ultime 24 ore, questi sono stati 972. In isolamento domiciliare restano in tutto 36.355 persone.

I dati per provincia:

Palermo 313;

Catania 342;

Messina 160;

Ragusa 79;

Trapani 158;

Siracusa 95;

Agrigento 76;

Caltanissetta 63

Enna 20

E in Italia?

Secondo l’ultimo bollettino, nel corso delle ultime 24 ore sono stati registrati 23.232 nuovi soggetti affetti da Covid-19. Si riducono, dunque, i positivi ma crescono i decessi. I morti sono stati, di fatto, 853. Le nuove persone guarite o dimesse complessivamente sono, invece, 20.837.