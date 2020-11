Stasera in TV: “Assassin’s Creed” e “Logan – The wolverine”

I consigli di Live Unict per passare una piacevole serata a casa e sotto le coperte in compagnia di un buon film.

Assasin’s Creed [Rai2, ore 21.20]: Il film basato sulla vicenda videoludica del rinomato gioco per PC e Console ha come protagonista Callum Lynch che si sottopone ad un innovativo esperimento tecnologico. In questo viaggia nel tempo e viene trasportato nella Spagna del 1492. Scopre di essere un discendente di un lontano parente che si era opposto all’ordine dei Templari e che praticava il cosiddetto “credo degli assassini”.

Logan – The wolverine [Italia 1, 21.16]: Saga che riprende quella degli X-Men, Logan è un mutante in via d’estinzione. A causa dell’incombere della vecchiaia il suo potere rigenerante è sempre più debole. Il suo compagno, Charles Xavier, ha perso i suoi poteri speciali per via dell’Alzhaimer. La specie dei mutanti è a rischio e il compito di Logan è proteggere la giovane Laura, un’adolescente che presenta le sue stesse caratteristiche.

L’isola dell’ingiustizia [Iris, 21.02]: Un cult degli anni ’90. Henry Young è stato incarcerato con l’accusa di aver rubato 5 dollari. All’interno del carcere subisce discriminazioni da parte delle guardie: infatti è costretto a vivere in una cella buia e a consumare un pasto al giorno. Stanco ed esasperato alla prima occasione uccide il suo carceriere. L’omicidio gli peserà e aumenterà la condanna con il carcere a vita. Il suo avvocato, però, decide di aiutarlo.

Aspirante vedovo [Nove, 21.35]: Alberto Nardi, che nella sua vita ha collezionato un sacco di fallimenti, decide di sposare Susanna, una ricca imprenditrice, ma la relazione dura poco. La moglie lo lo lascia, stanca di avere al suo fianco un accumulatore di debiti. Susanna doveva salire su un aereo, che rimane colpito in un incidente. Credendola morta, il marito si ritrova a gestire le fortune economiche della moglie.