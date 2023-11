Stasera in TV: in onda “Il diavolo veste Prada” e “Il Silenzio Degli Innocenti”

Come di consueto, i consigli della redazione di LiveUnict su quali film vedere stasera in TV. Palinsesto ricco di pellicole interessanti.

Il palinsesto di stasera del piccolo schermo è ricco di interessanti film da non perdere, una valida alternativa se i cinema Catania risultano difficili da raggiungere. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Il diavolo veste Prada [Canale 5, ore 21:21]: Andrea Sachs (interpretata da Anne Hathaway) è una giovane laureata che sogna di lavorare come giornalista seria e ambisce a una carriera nella scrittura. Si trova a competere per il ruolo di assistente personale di Miranda Priestly (interpretata da Meryl Streep), la temibile direttrice di Runway, una prestigiosa rivista di moda a New York. Nonostante Andrea non abbia alcuna esperienza o interesse nel mondo della moda, viene sorprendentemente assunta da Miranda.

Il silenzio degli innocenti [Rai 4, ore 21:20]: Clarice Starling è una giovane e promettente agente dell’FBI che viene assegnata a un caso di omicidio particolarmente brutale. Un serial killer di nome Buffalo Bill sta terrorizzando l’area, uccidendo giovani donne e scuoiandole per creare un abito femminile. Per cercare di catturare Buffalo Bill, Clarice si rivolge all’ex psichiatra e attualmente prigioniero, Hannibal Lecter, un brillante e pericoloso assassino seriale. Clarice spera che Lecter possa fornire preziose informazioni psicologiche su Buffalo Bill e aiutarla a risolvere il caso.

Shrek e vissero felici e contenti [27, ore 21:10]: Shrek si trova in una crisi esistenziale. Dopo aver trascorso anni come un padre di famiglia e una celebrità, Shrek inizia a desiderare i giorni in cui era un orco temuto e rispettato. Stanco della routine quotidiana e delle responsabilità familiari fa un patto con un truffatore magico. Il patto fa sì che Shrek si ritrovi in un mondo alternativo in cui non è mai nato.