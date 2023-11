Stasera in TV: in onda “Milan vs PSG” e “Alien: Covenant”

I consigli della redazione di LiveUnict su cosa vedere stasera in TV. Nel palinsesto, sport e cinema.

Martedì sera tra eventi sportivi e interessanti film in TV. Ecco quali sono i consigli della redazione di LiveUnict per passare una serata comodamente sul divano, dopo una lunga giornata lavorativa o di studio.

Milan vs PSG – Champions League [Canale 5, ore 21:00]: Quarta giornata della fase a gironi di Champions League che dà inizio al girone di ritorno. Il Milan di Pioli affronta il PSG di Luis Enrique. Situazione classifica molto complicata per i rossoneri, ultimi con 2 punti e con 0 gol fatti.

Alien: Covenant [Rai Movie, ore 21:10]: La trama è incentrata sull’astronave Covenant che trasporta migliaia di embrioni in direzione di un pianeta dalle caratteristiche idonee alla colonizzazione da parte degli umani. A causa di un’avaria l’equipaggio è costretto a interrompere il sonno criogenico: una volta svegliatosi, intercetta un segnale radio da un pianeta molto vicino, anch’esso conforme come caratteristiche atmosferiche e precedentemente non individuato.

The Bourne Identity [Mediaset20, ore 21:04]: La storia di un uomo ritrovato in mare da un peschereccio. L’individuo risulta ferito e con la memoria persa. L’unica traccia della sua identità sembra essere una capsula conficcata nel suo corpo con un indirizzo di una banca svizzera. L’ obiettivo sarà, quindi, quello di riscoprire la propria identità.