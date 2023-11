Catania FC, Maran è la prima scelta per il dopo Tabbiani

Caccia al dopo Tabbiani in casa Catania. Per la panchina, in pole c'è l'ex Rolando Maran. Ma c'è anche un piano b.

In attesa dell’arrivo del nuovo allenatore, la guida tecnica del Catania è stata affidata al mister dell’Under 19 Michele Zeoli. Ma per il dopo Tabbiani, esonerato dopo la sconfitta col Potenza, ci sono già dei nomi che trapelano insistentemente, la maggior parte delle vecchie conoscenze rossazzurre. Tra queste, pare che in pole ci sia Rolando Maran, allenatore in serie A del Catania dal 2012 al 2014, come sottolineato dal giornalista, specialista di calciomercato, Gianluca Di Marzio.

In caso di mancata fumata bianca per Rolando Maran, il piano B è Cristiano Lucarelli, esonerato dalla Ternana dopo la sconfitta contro il Venezia per 0-1, un ritorno, anche questo, che sarebbe molto gradito dalla piazza rossazzurra.

Più improbabili, invece, le opzioni di Aglietti, Javorcic, Silvio Baldini e Leonardo Semplici.

Per il ruolo di direttore sportivo, l’unico nome è ancora quello di Faggiano, ex Sampdoria.