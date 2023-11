Catania FC, il cerchio si stringe: Lucarelli in pole con Maran per la panchina

Catania ancora in cerca del nuovo allenatore. Corsa a 2 tra Lucarelli e Maran.

È ancora caccia al nuovo allenatore per i rossazzuri che, intanto, stasera saranno impegnati in coppa Italia contro il Picerno al “Massimino”. La squadra sarà guidata da Michele Zeoli, allenatore dell’under 19 ed ex difensore del Catania nei primi anni del 2000.

Nel frattempo, il cerchio si stringe e se in pole c’era Rolando Maran, adesso prende sempre più piede l’ipotesi Cristiano Lucarelli. Il tecnico livornese è stato esonerato dalla Ternana. Ma un’ altra questione da risolvere era sulla negazione di ricollocare gli allenatori esonerati entro il 20 dicembre. La Lega Pro ha dato l’ok, applicando la modifica e dando il via libera eventuale a mister Lucarelli.

Prossimi giorni che, dunque, potrebbero essere decisivi per capire chi sarà il successore di Luca Tabbiani sulla panchina della squadra etnea.