Si è appena conclusa la campagna abbonamenti calcio Catania: “Ti amo da morire”. I tifosi del Catania hanno dimostrato un eccezionale entusiasmo sottoscrivendo ben 12.873 abbonamenti. Questo dato significativo è stato commentato con soddisfazione dal presidente del club, Rosario Pelligra.

Le parole del presidente Pelligra

“Il numero degli abbonati non è solo un indicatore di affetto e sostegno, ma rappresenta una solida e preziosa base per il nostro club”, ha dichiarato Pelligra. “La loro presenza continua, al di là delle altalenanti performance sul campo e dei diversi periodi della stagione, ci consente di mantenere il Catania e la città di Catania sotto i riflettori a livello nazionale. La passione dei nostri tifosi non solo aumenta l’affluenza agli stadi, ma arricchisce anche l’atmosfera sugli spalti, creando uno spettacolo vibrante e coinvolgente”.

Pelligra ha sottolineato quanto sia vitale la connessione tra il club e la sua comunità di tifosi. Per il presidente il Massimino è molto più di uno stadio; è il luogo dove si costruiscono emozioni condivise e si consolidano legami umani attraverso il calcio.

Il presidente ha anche esteso un sincero ringraziamento a tutti coloro che contribuiscono al successo del Catania, includendo non solo gli abbonati e gli sponsor, ma anche coloro che acquistano i biglietti e quelli che, sebbene non sempre presenti fisicamente, partecipano emotivamente alla vita del club.