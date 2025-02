Il Calcio Catania si prepara per ad affrontare un periodo ricco di sfide decisive. Con l’arrivo della 14ª giornata di ritorno, prevista dal 22 al 24 marzo 2025, la squadra etnea dovrà essere pronta a scendere in campo con determinazione. Ogni partita in programma sarà cruciale per definire il futuro del Catania. Gli impegni che seguiranno non lasceranno spazio alla distrazione: ogni incontro si preannuncia fondamentale per determinare il futuro della squadra. In un campionato ad alta tensione come quello della Serie C, le prossime sfide saranno cruciali per il Catania. La squadra dovrà cercare di ottenere il massimo in ogni occasione.

Di seguito, gli incontri che vedranno il Catania protagonista in questa seconda parte di stagione.

Il calendario completo

Il calendario si preannuncia serrato, con match cruciali per il cammino della squadra etnea:

14ª giornata (23 marzo, ore 12:30): Catania – Crotone

15ª giornata (30 marzo, ore 15:00): Catania – Trapani

16ª giornata (6 aprile, ore 19:30): Catania – Avellino

17ª giornata (12 aprile, ore 15:00): Catania – Cavese

18ª giornata (19 aprile, ore 18:30): Catania – Taranto

19ª giornata (26 aprile, ore 16:30): Catania – Potenza

Con diversi scontri diretti in programma, la squadra dovrà mantenere alta la concentrazione per raggiungere i propri obiettivi stagionali.