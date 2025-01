Piove sul bagnato in casa Catania FC. Ai risultati sportivi non brillanti nelle ultime uscite dei rossazzurri, tra i vertici della società le cose non vanno meglio. La Procura Federale ha comunicato la conclusione delle indagini riguardanti il Catania Football Club Srl e i dirigenti Rosario Pelligra, Vincenzo Grella e Mark Bresciano. Nell’estate del 2023 sarebbero state commesse delle irregolarità come l’omessa o tardiva trasmissione di documenti relativi ai requisiti di onorabilità previsti dalle Norme Organizzative Interne della Federazione (N.O.I.F.) e dal Codice di Giustizia Sportiva.

Il presidente Pelligra non avrebbe vigilato affinché venisse prodotta la documentazione richiesta alla Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie (Co.A.P.S.) nei tempi stabiliti, causando un ritardo nell’invio dei documenti integrativi. L’ invio dei documenti è stato effettuato a febbraio 2024. Le stesse violazioni riguardano anche il vicepresidente Grella e il socio Mark Bresciano.

Per Pelligra emessa una sospensione di 1 mese e 15 giorni, a Grella una multa di 4.500 euro mentre per Bresciano la sospensione è di 2 mesi. Multa anche alla società, per un importo di 5.000 euro.

Di seguito, la nota pubblicata dalla FIGC:

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rosario PELLIGRA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società CATANIA FOOTBALL CLUB SRL, e dai Sig.ri Vincenzo GRELLA, e Mark BRESCIANO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Rosario PELLIGRA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione, commutata in € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Vincenzo GRELLA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mark BRESCIANO, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società CATANIA FOOTBALL CLUB SRL.