Tutto pronto per l’attesissima partita di stasera tra Catania e Cerignola. Stasera si giocherà alle 20:45 allo stadio “Angelo Massimino”. Si tratta della sesta giornata del girone C del campionato di Serie C NOW 2024/2025.

Gli atleti che scenderanno in campo

Di seguito, gli atleti a disposizione:

3 Alessandro Celli

8 Stefano Sturaro

9 Roberto Inglese

10 Kaleb Joel Jiménez Castillo

11 Filippo D’Andrea

12 Damiano Butano

14 Luca Verna

15 Matteo Di Gennaro

16 Alessandro Quaini

17 Gregorio Luperini

19 Alessandro Raimo

20 Gianluca Carpani

21 Matteo Stoppa

23 Gabriel Antonio Lunetta

24 Ertijon Gega

27 Alessio Castellini

31 Marius Adamonis

32 Adriano Montalto

33 Armando Anastasio

35 Ermanno Ciniero

36 Oscar Santo Allegra

37 Carmelo Forti

42 Christian Torrisi

44 Davide Guglielmotti

Indisponibili: Bethers, De Rose, Di Tacchio, Ierardi, Popovic.

I giocatori che non scenderanno in campo

Tra gli indisponibili spiccano i nomi di due giocatori fondamentali: il portiere lettone Kristaps Bethers e il difensore centrale Gabriele Ierardi. Bethers, che ha dimostrato un grande valore nelle prime uscite stagionali, sarà costretto a uno stop di dieci giorni a causa di un trauma contusivo subito nella recente partita contro il Giugliano.

Anche Ierardi, pilastro della retroguardia catanese, non sarà della partita. Il difensore sta lottando con un affaticamento muscolare, che lo tiene lontano dal campo per precauzione.

Nonostante queste difficoltà, il Catania è determinato a continuare il suo percorso positivo nel campionato di Serie C, dove ha già mostrato segni di crescita e miglioramento. Mister Toscano potrà contare su un gruppo motivato, con alcuni giocatori pronti a sfruttare l’occasione di mettersi in mostra in un match che si preannuncia combattuto. La sfida con l’Audace Cerignola non sarà semplice, visto che la squadra pugliese ha dimostrato di essere un avversario ostico, capace di mettere in difficoltà chiunque. Tuttavia, il Catania giocherà con il vantaggio di disputare la partita in casa, al “Massimino”, dove il sostegno dei tifosi potrebbe fare la differenza.

Dove guardare la partita

Per coloro che non potranno assistere alla partita dal vivo, c’è la possibilità di seguire l’incontro comodamente da casa. La gara sarà infatti trasmessa in diretta televisiva sul canale Sky Sport 252, garantendo un’ampia copertura dell’evento per tutti gli appassionati. Inoltre, per chi preferisce il digitale, sarà disponibile la diretta streaming su Sky Go e NOW, offrendo la possibilità di seguire l’azione ovunque ci si trovi.