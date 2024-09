Il Catania, dopo il pareggio interno a reti bianche contro il Picerno, sarà atteso domenica 22 settembre alle ore 18:30 a Giugliano, gara valevole per la quinta giornata di campionato di serie C.

Catania FC: impegno, lavoro e concentrazione: gli “ingredienti” vincenti di Toscano

I rossazzurri, dopo l’ottimo inizio di campionato, accompagnato da 2 vittorie e 2 pareggi (rispettivamente con Benevento, Juve NG, Sorrento e Giugliano) e con un solo goal al passivo, conferma il grande lavoro che, il tecnico calabrese Domenico Toscano, ha svolto insieme ai suoi ragazzi, nel corso di questa prima parte di stagione.

Non ci si poteva aspettare altro da un tecnico che, a sua volta, ha sempre condotto le proprie squadre verso il successo (il suo CV sportivo parla chiaro), facendo “rinascere” l’entusiasmo in città, dopo le polemiche estive legate al caso fidejussione.

Il Catania, avendo svolto un mercato d’eccellenza, con elementi validi, in grado di poter garantire alla società australiana impegno, grinta e forza di volontà, vuole continuare a stupire la tifoseria etnea, ancora con “l’amaro in bocca”, dopo la brutta figura dello scorso campionato dei rossazzurri, accompagnata dai continui cambi in panchina che, sicuramente, non hanno fatto che creare enormi problemi tra campo ed extra-campo.

Oggi, la realtà in casa Catania si chiama Domenico Toscano, un allenatore capace di “rigenerare” un intero organico, trasmettendo grinta e forza d’animo che, ahimè, sembravano essere “scomparsi” dopo la splendida cavalcata dei rossazzurri dai dilettanti ai professionisti.

A Giugliano per mantenere la vetta

I rossazzurri, tornati ad allenarsi ieri mattina dopo due giorni di riposo concessi dall’allenatore, preparano la sfida campana in programma domenica pomeriggio, consapevoli che, un’eventuale vittoria, condurrebbe nuovamente la squadra del patron Pelligra verso la zona “interessante” della classifica.

Il Catania, in vista della trasferta, dovrà fare a meno di diversi giocatori fermi ai boxe a causa di infortuni come Popovic, De Rose e Di Tacchio.

A proposito di Di Tacchio, nella giornata di ieri, il numero 7 etneo, è stato operato a Villa Stuart, come si evince sul sito ufficiale della società etnea: “Catania Football Club comunica che, il centrocampista Francesco Di Tacchio, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in seguito ad una lesione tendinea, riportata durante la gara con la Juventus Next Gen. L’operazione, svolta dal professor Attilio Santucci e dalla sua equipe presso la clinica “Villa Stuart”, è perfettamente riuscita. Al centrocampista rossazzurro, i migliori auguri e l’incoraggiamento della società, dei compagni e dello staff della prima squadra”.

Infine, La gara Giugliano-Catania, valevole per la quinta giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2024/2025, sarà diretta dall’arbitro Leonardo Mastrodomenico della sezione A.I.A. di Matera, coadiuvato dagli assistenti Daniel Cadirola (Milano) e Davide Fedele (Lecce). Quarto ufficiale, Christian Ferruzzi di Albano Laziale.