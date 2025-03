La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ha ufficialmente aperto il bando “Chimica e Fisica al Femminile” 2025, un’iniziativa pensata per valorizzare l’eccellenza e l’innovazione nelle discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), con un focus particolare sul rafforzamento del ruolo delle donne nelle scienze chimiche e fisiche.

L’iniziativa si propone di riconoscere e premiare le migliori tesi di laurea magistrale, che abbiano un forte contenuto innovativo e un impatto rilevante nell’ambito della chimica e della fisica applicate alla tutela della salute.

Requisiti di partecipazione

Il bando è aperto alle laureate che hanno conseguito il titolo in una delle seguenti classi di laurea magistrale:

Scienze Chimiche

Scienze Fisiche

Le candidate devono aver conseguito il titolo con una votazione minima di 100/110, nelle annualità accademiche comprese tra il 2021 e il 2025. È fondamentale che la tesi presenti caratteristiche di innovazione e impatti tangibili nei rispettivi ambiti di ricerca.

Come partecipare al premio laurea

Per partecipare, le laureate dovranno inviare la propria domanda di partecipazione, corredata della seguente documentazione:

Curriculum Vitae aggiornato, che illustri la formazione e le esperienze professionali;

aggiornato, che illustri la formazione e le esperienze professionali; certificato di laurea , comprensivo dell’elenco degli esami sostenuti, per comprovare la validità del titolo;

, comprensivo dell’elenco degli esami sostenuti, per comprovare la validità del titolo; abstract della tesi di laurea, con particolare attenzione agli aspetti innovativi e applicativi, per evidenziare come la ricerca contribuisca alla pratica e alla teoria nelle scienze chimiche o fisiche;

della tesi di laurea, con particolare attenzione agli aspetti innovativi e applicativi, per evidenziare come la ricerca contribuisca alla pratica e alla teoria nelle scienze chimiche o fisiche; un video motivazionale (di durata tra i 30 e i 60 secondi), che permetta alla candidata di spiegare in modo diretto e personale il valore del proprio lavoro e l’importanza del suo contributo al campo delle scienze.

Le candidature saranno aperte fino al 30 aprile 2025 e dovranno essere inviate via email all’indirizzo premiotesi@chimicifisici.it.

I premi laurea in fisica e chimica

Le due vincitrici del premio, una per la sezione Chimica e una per la sezione Fisica, saranno premiate durante la Giornata Nazionale del Chimico e del Fisico, un evento prestigioso che si terrà a Roma il 20 maggio 2025. Le vincitrici riceveranno un riconoscimento economico di 1.500 euro ciascuna, come premio per il loro impegno e dei risultati ottenuti. Inoltre, avranno l’opportunità di presentare il proprio lavoro davanti a una platea di esperti e professionisti del settore scientifico.