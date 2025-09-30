L’università di Catania decide di investire sul talento dei propri studenti! Anche per quest’anno sono in palio diversi premi di studio e premi di laurea! A tal proposito è stato stanziato un fondo complessivo di 856 mila euro. Si tratta di una cifra importante, destinata a riconoscere l’impegno del risultato dei giovani studenti dell’ateneo catanese. Nello specifico si tratta di 1624 premi di studio da 400 euro cadauno e 344 premi di laurea da 600 euro. Quest’ultimi saranno rivolti a tutti gli studenti che sceglieranno di proseguire il proprio percorso formativo iscrivendosi a uno dei corsi di laurea magistrali dell’università di Catania.

Si ricorda che la scadenza per richiedere i premi di studio e i premi di laurea è fissata per oggi 30 settembre 2025. Di seguito tutti i dettagli!

Premi di laurea e non solo

L’Università di Catania per quest’anno ha indetto dei bandi non solo destinati ai premi di laurea ma anche a premiare chi ha ancora sta svolgendo il suo percorso universitario: si tratta dei cosiddetti premi di studio.

Tali premi di studio sono pensati per tutti gli studenti che hanno mantenuto nel corso del loro percorso accademico un andamento costante e brillante. Proprio per questo per accedere alla graduatoria occorre avere una media ponderata non inferiore a 27/30, sarà inoltre necessario essere in regola con tutte le tasse e contributi, ed aver conseguito un certo numero di crediti formativi entro il 10 agosto 2025. Di seguito i CFU richiesti:

40 CFU al primo anno;

70 CFU al secondo anno;

135 CFU al terzo anno;

190 CFU al quarto anno (magistrale a ciclo unico);

245 CFU al quinto anno (magistrale a ciclo unico);

300 CFU al sesto anno (magistrale a ciclo unico).

Premi laurea per tutti gli studenti in magistrale

Stanziati per il 2025 344 premi laurea, da 600 euro cadauno. Incentivo rivolto a chi dopo la laurea triennale, intende continuare a studiare all’interno dell’Ateneo catanese. Per rientrare in graduatoria occorre aver conseguito il titolo entro il 10 marzo 2025, con un voto minimo di 107 su 110.

In questo caso il premio non verrà erogato subito ma sarà liquidato al termine del primo anno della laurea magistrale a patto che entro il 30 settembre siano stati acquisiti almeno 10 CFU. Anche in questo caso le graduatorie saranno stilate in base al voto di laurea partendo da quelle con la lode!

Clicca qui per il bando ufficiale!