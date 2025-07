Anche quest’anno l’Università di Catania premia il merito mettendo a disposizione ben 856 mila euro per i suoi studenti e le sue studentesse di talento.

L’Ateneo ha confermato l’entità del fondo “Attività, Interventi e Merito”, rendendo così disponibili 1.624 premi di studio da 400 euro ciascuno e 344 premi di laurea da 600 euro da assegnare a coloro che decideranno di proseguire gli studi con il percorso magistrale all’Università di Catania.

Le graduatorie di merito saranno redatte sulla base dei criteri dettagliati nell’avviso DD 2595 del 18/06/2025 e individuati dall’Amministrazione sulla base dei crediti registrati nella carriera universitaria.

Premi di studio

La graduatoria terrà conto della media ponderata, delle lodi e del rapporto tra i CFU del proprio piano di studi e i CFU conseguiti. In particolare, è richiesto di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie, di essere iscritti/e al proprio corso da un numero di anni pari alla durata legale del corso stesso, con una media ponderata uguale o superiore a 27/30 e con uno specifico numero di CFU acquisiti entro il 10 agosto 2025.

Premi di laurea

La graduatoria sarà stilata in base al voto di laurea e alla media ponderata. Gli aventi diritto al premio di laurea sono tutti gli studenti e le studentesse in corso che, essendo stati/e in possesso dei crediti necessari per acquisire lo status di “laureando/a”, hanno conseguito la laurea entro il 10 marzo 2025 con una votazione di almeno 107/110 e che abbiano deciso di proseguire il proprio percorso formativo in un corso di laurea magistrale dell’Università di Catania. Il premio di laurea viene erogato infatti al termine del 1° anno del corso di laurea magistrale, a condizione che siano stati acquisiti almeno 10 CFU entro l’appello dell’ultima sessione utile d’esame (30 settembre 2025).