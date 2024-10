A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il Catania FC (Girone C di Serie C) è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza. Sanzionati con 45 giorni di inibizione Rosario Pelligra e Vincenzo Grella, rispettivamente presidente e vice presidente della società.

A carico di Pelligra e Grella e – per responsabilità propria e per responsabilità diretta – del Catania era stato aperto un procedimento per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024, per avere gli stessi, entro il termine del 9 agosto 2024, omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati per la società Catania FC.