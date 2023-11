Catania FC, è “repulisti”: chi sono i papabili nomi per panchina e ds

Rivoluzione Catania FC: è caccia al nuovo allenatore e al nuovo ds, a seguito degli esoneri di ieri. Ecco i papabili nomi per gli incarichi.

Terremoto in casa Catania FC, a seguito della sconfitta di ieri contro il Potenza per 1-0, che è costata la panchina al mister Luca Tabbiani, insieme all’allenatore in seconda Michele Coppola e il preparatore atletico Paolo Bertoncini. A questi si va ad aggiungere anche il sollevamento dall’incarico del ds Antonello Laneri.

Prende vita un azzeramento del progetto tecnico di inizio stagione, e l’operazione di “repulisti” potrebbe ancora continuare: ““Riflettendo sulla situazione attuale della prima squadra, valutiamo la possibilità di intervenire anche in altri ambiti e pertanto non escludiamo ulteriori novità relative ai professionisti oggi sotto contratto”, queste le dichiarazioni dell’amministratore delegato e vicepresidente Vincenzo Grella che lasciano immaginare altri cambiamenti in società.

Panchina di Tabbiani che scricchiolava già da tempo. Il totoallenatori era, infatti, già partito a seguito della sconfitta contro l’Avellino. I nomi che circolano di più in queste ore sono quelli di 2 ex conoscenze rossazzurre, vale a dire Cristiano Lucarelli e Rolando Maran. A questi, va ad aggiungersi un’altra ipotesi che non è da escludere, come Giovanni Ferraro, artefice della promozione in C del Catania. Tutti nomi, quindi, che sono già passati da Catania, compreso il quarto della lista, nonché Silvio Baldini, sulla panchina del Catania in serie A nel 2007/2008, poi esonerato.

Per quanto concerne il direttore sportivo, invece, il nome più papabile è quello di Daniele Faggiano, l’anno scorso alla Sampdoria.

Al momento, la guida tecnica della squadra è stata affidata a Michele Zeoli, allenatore dell’under 19, che traghetterà i rossazzurri fino al match in Coppa Italia contro il Picerno.