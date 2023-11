Catania FC, il KO di Potenza costa la panchina a Tabbiani: gli highlights del match

Quinta sconfitta in campionato dopo 12 partite per i rossazzurri, fatale per Tabbiani e Laneri esonerati dall'ad Grella. Gli highlights della sconfitta di Potenza.

Catania “impotente” contro il Potenza. Questo è ciò che si è visto allo stadio “Viviani” del capoluogo della Basilicata. Una squadra con poche idee in campo che non riesce a mantenere la continuità dopo la vittoria contro il Brindisi che aveva fatto vedere qualcosa di buono.

Primo tempo scialbo e privo di emozioni, e in una delle poche chance per andare in rete la squadra di casa passa in vantaggio, con un cross finalizzato da Caturano, al 34′, che fa 1-0. Rossazzurri che non riescono mai a fare la partita, con un Chiricò impreciso e Sarao annullato dagli avversario.

Nel secondo tempo, ci prova lo stesso Chiricò con tiro a giro che finisce alto sopra la traversa. Non bastano gli ingressi in campo di De Luca e Rocca prima e Deli e Dubickas dopo; il leitmotiv rimane sempre lo stesso. Nei minuti finali ben visibile l’affanno dei rossazurri alla ricerca del gol del pari, ma con tutte azioni disordinate che portano ad un nulla di fatto, fino al triplice fischio che consegna i 3 punti al Potenza che in classifica scavalca proprio il Catania passando al decimo posto con 17 punti. Rossazzurri fermi al 12esimo posto con 15 punti.

Una sconfitta fatale che è costata la panchina per mister Tabbiani, esonerato da Grella insieme al ds Laneri. Al momento, la squadra è affidata a Michele Zeoli che guiderà i rossazzurri in vista del match di Coppa Italia contro il Picerno.

Ecco, di seguito, gli highlights dell’1-0 del “Viviani” di Potenza.