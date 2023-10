Crisi Catania FC: oggi attesa conferenza stampa di Grella

Catania in crisi di risultati e i tifosi chiedono risposte alla società. Oggi pomeriggio Grella in conferenza stampa.

Crisi di risultati per il Catania, con il mister Luca Tabbiani in forte discussione dopo la sconfitta per 0-2 al “Massimino” contro l’Avellino. Il totoallenatori è già partito ma l’ex allenatore del Fiorenzuola dovrebbe sedere sulla panchina dei rossazzurri anche mercoledì contro il Brindisi, recupero della seconda giornata, in quella che sembra essere l’ultima chance.

Nel frattempo, i supporters del Catania chiedono alla società di farsi sentire, per affrontare questo momento complicato della squadra, lontano dai propositi di inizio stagione e che ha un po’ smorzato gli entusiasmi. Lo conferma il clima registratosi al “Massimino” domenica, con uno striscione emblematico con la scritta “Tabbiani via subito” e diversi cori di contestazione.

Alle ore 16:00 di oggi pomeriggio, nella sala stampa dello stadio Angelo Massimino, il vice presidente e amministratore delegato della squadra rossazzurra, Vincenzo Grella, prenderà la parola per analizzare il momento del Catania e rispondere alle domande dei giornalisti.