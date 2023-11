Stasera in TV: In onda “Rocky II” e “The Choice”

I consigli della redazione di LiveUnict su cosa vedere stasera in TV, tra cinema e informazione.

Il lunedì non fa più paura una volta arrivata la sera e accesa la tv stando comodamente distesi sul divano. Questa sera a fare compagnia ci sarà Sylvester Stallone in Rocky II, un cult riproposto su Iris. La5 propone invece una struggente storia d’amore e di amicizia con il film The choice. Invece per chi voglia approfondire questioni di attualità si consiglia Atlantide su La7.

Rocky II, Iris, 21.oo: la storia del mitico pugile interpretato da Sylvester Stallone prosegue da dove si era interrotta, dalla fine del match con il campione del mondo Apollo Creed. Apollo cerca ora il modo di riaffermare il suo primato lanciando una nuova sfida a Rocky. Il match finale sarà spettacolare e fortemente emozionante.

The choice, La5, 21.10: tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, è la storia drammatica e travolgente di un’amicizia che pian piano si tramuta in amore, un amore indimenticabile per Gabby, giovane studentessa di medicina, e Travis, veterinario affermato e instancabile dongiovanni.

Atlantide, La7, 21.15: programma di approfondimento storico e culturale curato da Andrea Purgatori che conduce con la sua equipe importanti inchieste portando in prima serata testimonianze esclusive.