Stasera in tv: in onda “Interstellar” e “Andiamo a quel paese”

Andiamo a quel paese [Canale 5, ore 21:30]: tipica commedia all’italiana, Salvo e Valentino sono due amici per la pelle che decidono di fare ritorno al paese natale, dove la vita è meno cara ed è più semplice arrivare a fine mese. Ma l’impatto con la comunità di Monteforte si rivela ricco di sorprese e imprevisti e i due si trovano alle prese con una cittadina piena di anziani. Cercano quindi di trarre profitto da questa situazione, trasformando la casa in un ospizio improvvisato per tutti i pensionati locali. Ma quando comincia a diffondersi una diceria secondo la quale la dimora sia stata colpita dal malocchio, diceria avallata da alcuni gravi incidenti, la situazione prende una piega inaspettata.

Interstellar [Mediaset 20, ore 21:12 ]: Cooper è un ex-ingegnere della NASA che ha una figlia Murph: questa, un giorno, trova, nella sua camera, delle strane strisce di sabbia, che suo padre identificherà leggendovi alcune coordinate. Recatosi dai suoi precedenti colleghi, scoprirà che quello strano fenomeno è causato dalla vicinanza della Terra ad un pericoloso buco nero, in grado di risucchiare l’intero pianeta. L’unico disperato tentativo di salvataggio sarà quello di partire per lo spazio e studiare la pericolosa minaccia, ma quando sua figlia, dalla Terra, scoprirà l’impossibilità della riuscita della missione, forse per l’equipaggio sarà troppo tardi.

Famiglia all’improvviso [twenty seven, ore 21:08]: Il playboy Samuel vive senza impegni e preoccupazioni in una località balneare del sud della Francia, ma la sua esistenza spensierata cambia di colpo quando gli si presenta una sua ex che gli affida una bambina in fasce, del quale egli – secondo la versione della donna – sarebbe il padre, per poi scomparire nel nulla senza lasciare traccia. Samuel decide così di viaggiare fino a Londra per mettersi alla sua ricerca, ma non riesce a trovarla, decide così di dover badare alla piccola. Samuel trova lavora come stuntman ma le cose si complicano quando la madre si ripresenta per l’ottavo compleanno della bambina.