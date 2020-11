Lavoro Sicilia: posizioni aperte a Palermo, Messina e Catania

Lavoro Sicilia. Posizioni aperte nelle città più importanti dell'Isola. Scopriamole insieme. Tutti i requisiti e come candidarsi

Lavoro Sicilia. Posizioni aperte nelle città più importanti dell’Isola. Scopriamole insieme

Posti dirigente medico al Policlinico di Palermo.

L’azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone” di Palermo ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di cinque unità di personale dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione, da adibire all’U.O.C. di Anestesia e rianimazione di questa A.O.U.P. «P. Giaccone» di Palermo.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta, pena esclusione entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 20/11/2020, ovvero entro il 20 dicembre 2020. Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi – via Montegrappa n. 58 – 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda, tel.091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Posti categoria D all’Università di Messina

E’ indetta procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato di due unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, con funzioni di “knowledge transfer manager” (figura 1) e “innovation promoter” (figura 2) a supporto delle attività di trasferimento tecnologico nell’ambito del progetto denominato «Stretto Messina» cofinanziato dal Mise al 75% per tre anni.

La domanda di partecipazione e i documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica e seguendo le linee guida indicate alla pagina: https://pica.cineca.it/unime/ – l’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema.

Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica, dovra’ essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere compilata entro il termine perentorio (pena esclusione) delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, ovvero entro il 20 dicembre 2020.

Se il termine viene a cadere in giorno festivo, slitterà al primo giorno utile successivo non festivo, mediante una delle seguenti modalità: mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio computer, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma autografa sull’ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in un file PDF e caricare quest’ultimo sul sistema; mediante firma digitale sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un certificatore accreditato) compatibile con il servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato; mediante firma digitale sul PC: per firmare digitalmente il documento e’ necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.

La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere firmata e corredata da un documento di riconoscimento in corso di validita’ del candidato. Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare il seguente indirizzo e-mail unime@cineca.it

Il bando è reperibile sul sito web istituzionale al seguente indirizzo: https://www.unime.it/it/ateneo/bandi

Asp Catania: 40 posti dosponibili

Asp Catania concorsi e nuova opportunità di lavoro. É stato pubblicato il bando in cui si ricercano ben 40 collaboratori amministrativi professionali, categoria D.