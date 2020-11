Coronavirus, in Sicilia +1.837 positivi e 44 morti: i dati di oggi

Coronavirus in Sicilia: ecco un aggiornamento con i dati del 18 novembre su contagi e decessi.

Sono + 1.837 i casi di Coronavirus registrati oggi in Sicilia su 9.479 tamponi effettuati. I decessi salgono a 44, mentre ci sono 13 nuovi casi in terapia intensiva per un totale di 240. I ricoveri invece sono +36. Sul fronte delle notizie positive si parla di 447 guariti.



Catania resta la provincia col numero più alto di positivi. Di seguito i dati nel dettaglio:

• Palermo 378;

• Catania 426;

• Messina 324;

• Ragusa 132;

• Trapani 291;

• Siracusa 77;

• Agrigento 96;

• Caltanissetta 72;

• Enna 41.