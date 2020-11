Sicilia, quasi 2000 asintomatici nel weekend: a Catania numero più alto

Coronavirus Sicilia: sono quasi 2000 gli asintomatici scoperti grazie allo screening della Regione Siciliana. Il numero più alto si è registrato a Catania.

Coronavirus in Sicilia: i tre giorni di screening per monitorare l’andamento del Covid nella nostra Isola si sono conclusi ieri e arrivano i risultati dei tamponi effettuati. In tutto, sono stati oltre 70mila i test effettuati sulla popolazione con 1.900 positivi.

Oltre 11mila i tamponi rapidi eseguiti ieri, domenica 16 novembre 2020, nell’ambito dell’attività per la ricerca del virus promossa dalla Regione Siciliana. Nei drive-in allestiti nelle principali città dell’Isola sono stati individuati 480 soggetti positivi (il 4,12 per cento), poi sottoposti al tampone molecolare, così come stabilito dai protocolli ministeriali. Per tutti sono quindi scattate le misure previste per il contenimento del contagio.

Nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, pertanto, sono stati complessivamente effettuati 71.723 test su altrettanti cittadini che volontariamente hanno aderito alla campagna: 1.900 i positivi asintomatici (pari al 2,65 per cento) individuati nella tre giorni.