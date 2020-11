Tamponi rapidi, a Catania 1.077 positivi solo nel weekend: i numeri per città

Coronavirus Catania: completato il weekend di screening per la prevenzione della diffusione del Covid-19. Ecco i risultati nella provincia etnea.

Coronavirus Catania: nella tre giorni dedicata allo screening per Covid-19, rivolto agli studenti delle scuole medie della provincia, sono stati somministrati 21.342 tamponi, di cui 1.077 con esito positivo, per i quali si è proceduto ad effettuare il tampone molecolare.

Nella terza giornata dello screening sono stati effettuati 6.766 tamponi; 352 i tamponi con esito positivo. Vediamo i risultati.

I risultati nella provincia di Catania

Solo nella giornata di ieri, sono risultati in particolare:

Catania: 2003 tamponi, 136 con esito positivi;

Acireale: 1168 tamponi, di cui 53 positivi;

Adrano: 464 tamponi, 51 con esito positivo;

Caltagirone: 306 tamponi, 1 con esito positivo;

Mascalucia: 1365 tamponi, di cui 42 i positivi;

Misterbianco: 510 tamponi, 26 con esito positivo;

Paternò: 950 tamponi, 43 positivi.

Nella giornata precedente, erano stati oltre 32mila i tamponi rapidi eseguiti in tutta la Sicilia. Nei drive-in allestiti in oltre 40 città dell’Isola erano stati individuati 778 positivi (il 2,39 per cento), poi sottoposti al tampone molecolare, così come stabilito dai protocolli ministeriali.

Per tutti sono quindi scattate le misure previste per il contenimento del contagio. Nelle giornate di sabato e domenica, pertanto, sono stati complessivamente effettuati 60.084 test su altrettanti cittadini che volontariamente hanno aderito alla campagna.