Covid-19, superata quota 45mila morti dall’inizio della pandemia: i dati odierni

Oltre 45 mila le vittime, mentre gli attuali positivi sono più di 700.000 unità: i dati di domenica 15 novembre 2020.

È stata letteralmente abbattuta un’altra incredibile soglia dall’inizio della pandemia mondiale, ovvero quella dei decessi che, con i 546 di oggi superano di netto i 45mila decessi.

Numeri impressionanti in rapida crescita, considerando anche l’oltre 1.1 milioni di positivi al Coronavirus in totale. Oggi sono quasi 34mila i nuovi positivi, al cospetto di oltre 195mila tamponi effettuati.

Sono queste le cifre rilasciate in data odierna dal Ministero della Salute, che comunica anche l’attuale numero di positivi al Covid-19, pari a oltre 700.000 persone in tutta Italia. Altri 116 posti letto in terapia intensiva sono stati occupati lungo tutto lo Stivale, raggiungendo la quota attuale di 3.422 posti negli ospedali.

In Sicilia sono 1.422 i nuovi positivi registrati su oltre 7mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con altre 36 persone decedute che non ce l’hanno fatta. I nuovi positivi nella provincia di Catania (482 casi) oggi superano quelli del Palermitano (542), mentre a Messina e Ragusa sono stati riscontrati 211 e 103 nuovi casi rispettivamente.

Caltanissetta ha 60 nuovi positivi, 24 ad Agrigento, 15 ad Enna, 18 a Trapani e 57 casi nella provincia Siracusana. Sono 217 in totale le persone all’interno delle terapie intensive dell’isola.