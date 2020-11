Coronavirus Catania, a Paternò 303 positivi: gli ultimi dati sulla provincia

Coronavirus, Catania e provincia registrano quasi 600 nuovi contagi nell'ultimo bollettino pubblicato dal Ministero. Questi i dati singoli dei principali comuni.

La situazione Coronavirus Catania vede, nella sola giornata di ieri, un incremento di quasi 600 nuovi positivi. La situazione nella provincia è seria. All’Ospedale Cannizzaro sono stati riscontrati cinque casi di positività al Pronto Soccorso, mentre il Comune di Catania ha stabilito un divieto di stazionamento in zone particolarmente trafficate, quali il lungomare di Ognina e piazza Duomo. Di seguito, la situazione aggiornata nei maggiori comuni della provincia.

Belpasso

Il sindaco Daniele Motta, nella nota pubblicata ieri, comunica 17 nuovi contagi e 0 guariti. Questi i dati complessivi: dal 3 agosto sono 255 i casi in totale, 133 i positivi attivi, 113 i guariti, 9 i deceduti. Tra i casi attivi gli ospedalizzati sono 11.

Paternò

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale (13/11) 303 di cui 39 ospedalizzati. 14 i guariti. Si registra purtroppo anche 1 nuovo decesso di un uomo di 51 anni. Si porgono le più sentite condoglianze alla famiglia. I dati sono in continuo aggiornamento.

Bronte

I casi di Coronavirus a Bronte sono 290, di cui 4 in Ospedale e 286 presso il proprio domicilio in condizioni stabili, mentre 638 sono i concittadini in isolamento fiduciario. Tre, finora, i decessi.

Aci Catena

Il sindaco del Comune di Aci Catena Nello Oliveri aggiorna l’andamento numerico dei contagiati nel territorio comunale. Ad oggi si registrano 125 casi di positività al coronavirus ( 66 donne e 59 uomini), mentre salgono a 300 coloro i quali sono posti in isolamento. Dei contagiati, sette sono ospedalizzati ( 5 uomini e 2 donne).

Palagonia

A Palagonia, dopo il focolaio scoppiato in una scuola, 950 studenti si trovano in isolamento domiciliare. I tamponi sulla popolazione scolastica, sui docenti e sul resto del personale inizieranno da gennaio.

Coronavirus Misterbianco e Adrano: gli ultimi aggiornamenti

I dati relativi ai due comuni fanno riferimento alla giornata di ieri. Questi i numeri comunicati alla data del 13 novembre: 271 positivi a Misterbianco e 167 ad Adrano.

Nel frattempo, in numerosi comuni della provincia etnea proseguiranno oggi e domani le attività di screening su tutta la popolazione scolastica.