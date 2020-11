Tamponi rapidi al via in oltre 40 comuni: ecco dove e come prenotarsi

Tamponi rapidi al via in tutta la Sicilia. Ecco la mappa dei comuni aderenti all'iniziativa e come prenotarsi per svolgere il tampone al drive in.

Via anche questo fine settimana la campagna di tamponi rapidi al drive-in in numerose città siciliane. L’iniziativa, voluta dall’Assessorato alla Salute in collaborazione con le ASP locali, si rivolge al mondo della scuola, inclusi anche i nuclei familiari di alunni, insegnanti e personale scolastico. I tamponi rapidi si svolgeranno, a partire da oggi, in data 14, 15 e 16 novembre.

Tamponi rapidi al drive-in: ecco dove

Per la città metropolitana di Catania, i tamponi rapidi si svolgeranno nelle seguenti città: Catania; Mascalucia; Adrano; Paternò; Acireale; Capomulini; Misterbianco; Caltagirone. Ogni comune inoltre indica i punti dove verranno attivati i drive-in.

La Regione Siciliana ha inoltre pubblicato, nella giornata di ieri, una mappa di tutti i comuni nell’Isola che hanno aderito all’iniziativa: oltre 40, rispetto ai 30 della settimana scorsa.

Tamponi rapidi: dove prenotarsi

Al fine di facilitare le prenotazioni, la Regione Siciliana ha attivato sul portale online dedicato all’emergenza sanitaria un link attraverso cui è possibile compilare un modulo per i tamponi rapidi. Per prenotarsi, basta visitare il sito www.siciliacoronavirus.it e, sulla home page, selezionare l’area “Tampone rapido Covid-19”. Dopodiché, si accederà alla pagina di registrazione dove sarà possibile prenotarsi inserendo i dati anagrafici, di residenza/domicilio. In seguito si potrà scegliere il Checkpoint migliore per l’esecuzione del tampone che verrà effettuato in modalità “Drive In”.

Successivamente alla registrazione verrà inviata una mail o SMS con un codice di sicurezza che dovrà essere inserito nella pagina successiva in modo da avere la certezza dell’identità. Infine, verrà mostrata una pagina dove sarà indicato un link per scaricare la prenotazione in formato PDF. Si ricorda inoltre che sarà possibile effettuare due prenotazioni con lo stesso codice fiscale.

