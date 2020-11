Covid, drive-in per tamponi rapidi a Catania e provincia: dove e quando

Coronavirus: tamponi gratis a studenti delle scuole medie e ai loro familiari, a docenti e personale ATA a Catania e provincia. Tutti gli appuntamenti.

Al via sabato 14 novembre lo screening per Covid-19, rivolto agli studenti delle scuole medie, voluto dall’Assessorato Regionale della Salute, guidato dall’avv. Ruggero Razza, d’intesa con ANCI Sicilia, in continuità con lo screening, effettuato la settimana scorsa, per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore).

Sono sette i comuni interessati in provincia: Catania, Acireale, Adrano, Caltagirone, Mascalucia, Misterbianco e Paternò.

La campagna, che si concluderà lunedì 16 novembre, è dedicata agli alunni, ai loro familiari e al personale docente e non docente delle scuole medie, e prevede l’effettuazione di uno screening di popolazione, su base volontaria, tramite l’esecuzione di test rapidi – rinofaringei -, nei Comuni della provincia con più di 30.000 abitanti.

Sarà possibile effettuare il tampone drive in, nelle giornate di sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, presso le seguenti postazioni:

Catania

– Scambiatore di Nesima (Via Michele Amari)

– Parcheggio AMT – Fontanarossa (Via Forcile)

– Scambiatore Due Obelischi (via F. Lojacono)

Acireale

– Parcheggio Capomulini

Adrano

– Stadio

Caltagirone

– Piazza Falcone e Borsellino

Mascalucia

– Area Protezione civile (viale Cristoforo Colombo)

Misterbianco

– Zona Milicia

Paternò

– sabato-domenica: Area mercato

– lunedì: Area adiacente alla piscina.