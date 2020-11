Coronavirus, Pronto soccorso di Biancavilla al collasso: il servizio Rai [VIDEO]

La nuova ondata grava pesantemente sulle strutture ospedaliere nazionali. Il pronto soccorso di Biancavilla, nel catanese, è al collasso.

A Biancavilla, in provincia di Catania, l’ospedale Maria Santissima Addolorata è stato convertito quasi interamente in struttura Covid, appena qualche settimana fa. Le ambulanze, che giungono incessantemente presso la struttura, vengono dirottate verso altri poli ospedalieri come evidenziato dal servizio TGR Sicilia di Giuseppe Ardica.

Il pronto soccorso è in tilt, non ci sono più posti letto: “Siamo pieni ma in fase di trasferimento per alleggerire il carico e garantire risposte, reggiamo con grande sacrificio da parte degli operatori”.

Medesimo il copione in altre strutture ospedaliere nel catanese, come il San Marco o il Cannizzaro: medici e infermieri svolgono turni estenuanti per cercare di contenere il rischio epidemiologico.

Il servizio di TGR Sicilia