Eduscopio ha pubblicato la classifica dei istituti tecnici e professionali a Catania e provincia con le migliori opportunità a livello lavorativo.

Quali sono i migliori istituti tecnici a Catania e provincia per trovare lavoro? Come ogni anno, il portale Eduscopio ha pubblicato una classifica utile a studenti e famiglie che stanno cercando dati e informazioni per orientarsi nella scelta del migliore percorso di studi. Tra le migliori scelte per trovare lavoro, il portale segnala gli istituti tecnico-economici, gli istituti tecnologici, gli istituti professionali-servizi e gli istituti professionali industria-artigianato. Vediamo quali sono i migliori per ogni categoria.

Istituti tecnico-economici

Per quanto riguarda gli indirizzi tecnico-economici, la scuola migliore in termini di occupazione sarebbe la “Gioacchino Russo” di Paternò, la quale si aggiudica il primo posto con il 42.47% di diplomati già occupati. Tra questi il 23.26% avrebbe trovato un’occupazione inerente al proprio percorso di studio e il 40,7 avrebbe un regolare contratto di lavoro. Seguono al secondo e al terzo posto il “Majorana-Meucci” di Acireale, con il 39,28% di studenti occupati, e il “S. Antonio” di Adrano con il 38.09%.

Istituti tecnologici

Per quanto riguarda gli istituti a indirizzo tecnico-tecnologico, invece, il migliore nella provincia di Catania sul fronte occupazionale sarebbe il “Cannizzaro” di Catania. Quest’ultimo si guadagna il primo posto grazie al suo 40.56% di studenti occupati, di cui 25,26% con contratto regolare e 21,4% con occupazione inerente al percorso di studio fatto. Al secondo posto spicca l’“Archimede” di Catania, con il 36% di diplomati occupati, mentre il terzo posto è stato guadagnato dall’istituto “Fermi-Guttuso” di Giarre, con il 35.18%.

Istituti professionali-servizi

Per quanto riguarda i migliori istituti professionali nel settore dei servizi nel Catanese, secondo i dati di Eduscopio, il migliore sarebbe, come l’anno scorso, il “Giovanni Falcone” di Giarre. L’istituto di Giarre garantirebbe, infatti, buone probabilità di assunzione, con il 41.94% di occupati, di cui il 53.61% in settori affini al percorso di studio e il 33,1% con regolare contratto. Seguono, rispettivamente al secondo e terzo posto, il “Karol Wojtyla” di Catania con il 38,16% di occupati e il “Rocco Chinnici” di Nicolosi, con il 36.47% di studenti con un lavoro stabile.

Istituti professionali industria-artigianato

Tra i migliori istituti professionali nel settore dell’industria e dell’artigianato, si riconferma al primo posto la scuola “Efesto (IS Redi)” di Biancavilla, con il 34.88% di studenti occupati, di cui il 30% in settori professionali affini. Al secondo posto, con il 30.77% di diplomati occupati, si piazza il “Majorana-Meucci” di Acireale con il 30,77% di occupati, mentre il terzo posto spetta al “Fermi-Eredia” di Catania, con il 29.78% di occupati.