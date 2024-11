Studenti e genitori ancora indecisi su quale sia la scuola migliore per il loro futuro. La classifica annuale di Eduscopio è qui per rispondere a questa domanda. Ecco la classifica annuale dei migliori istituti tecnici di Catania e provincia del 2024.

Classifica Eduscopio: cos’è?

Eduscopio è una piattaforma, nata nel 2014, che pubblica annualmente le classifiche delle migliori scuole italiane. Eduscopio offre informazioni e dati comparabili che siano utili, sia agli studenti che terminano le scuole medie e alle loro famiglie, in modo da individuare quali istituti nella propria area soddisfano meglio le proprie aspettative di apprendimento, sia alle scuole stesse

Migliori istituti tecnici di Catania e provincia: i criteri della classifica

il FGA : è un indice che mette insieme la Media dei Voti e i Crediti Ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori;

Media dei voti: un indice puntato sul valutare il rendimento post diploma degli studenti della scuola;

Crediti ottenuti: è un indice che mette in relazione la difficoltà degli atenei d'uscita dei diplomati del suddetto lice e il numero dei crediti ottenuti da quest'ultimi il primo anno d'iscrizione.

Indice di occupazioni dei diplomati ci dice qual è la percentuale degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma). Dunque, per valutare la capacità formativa della scuola in termini di inserimento lavorativo dei diplomati, ci concentriamo solo sui diplomati che hanno manifestato un interesse esclusivo per il mondo del lavoro

Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato : èla percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito.

Migliori istituti tecnici di Catania e provincia: le posizioni

Per quanto riguarda gli istituti tecnici di Catania e fino a 30 km dal raggio della città, coprendo anche la provincia catanese, il sito attua una distinzione tra istituti tecnici economici e tecnologici.

Tecnici economici

Per quanto riguarda gli istituti tecnico-economici, considerando come criterio principale, l’indice di occupazione dei diplomati. Al primo posto l’istituto “Gioacchino Russo”, con un indice di occupazione del 35% e un tasso di diplomati del 42.5%. Ma troviamo anche l’istituto “De Felice Giuffrida-Olivetti” con un tasso di occupazione del 24.82%, e un tasso di diplomati del 39.8%.

Se però andiamo a considerare esclusivamente il fatto di diplomati annui, al primo posto troviamo l’istituto “Filippo Brunelleschi” con un tasso di diplomati del 60.6% e un tasso di occupazione del 22.21%.

Tecnici Tecnologici

Per quanto riguarda gli istituiti tecnici tecnologici, se consideriamo come criterio principale il tasso di occupazione. Al primo posto troviamo l’istituto “Cannizzaro” con un tasso di occupazione del 38.45% e un tasso di diplomati annui del 25%. Se consideriamo come criterio principale il tasso dei diplomati in regola, al primo posto troviamo con un tasso del 84.3%, l’istituto “Concetto Marchesi“, che ha un tasso di occupazione del 22.23%, il più basso della classifica.