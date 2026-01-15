A partire dal prossimo anno scolastico 2026/27, l’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado in Sicilia si arricchirà in modo significativo: Gli studenti potranno infatti scegliere tra 41 nuovi indirizzi di studio, che si aggiungono a quelli già esistenti. La misura è contenuta in un decreto firmato dall’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, che autorizza ufficialmente l’attivazione dei nuovi percorsi.

L’obiettivo è rafforzare e diversificare il sistema scolastico regionale, rendendolo più aderente alle esigenze dei territori e alle richieste formative emergenti.

L’obiettivo del provvedimento regionale

Secondo quanto spiegato dall’assessore Turano, il decreto rappresenta una scelta politica chiara del governo regionale. L’intento è ampliare le opportunità di studio non solo per i giovani in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, ma anche per gli adulti che intendono rientrare nei percorsi di istruzione per conseguire un diploma.

L’ampliamento degli indirizzi viene quindi letto come uno strumento per contrastare la dispersione scolastica, favorire l’orientamento e offrire percorsi più coerenti con il tessuto economico e sociale dei diversi territori.

Nuovi indirizzi tra diurni, serali e percorsi per adulti

Nel complesso, il decreto autorizza anche un potenziamento dell’istruzione per adulti: Sono previsti 21 corsi serali e 5 percorsi specificamente dedicati agli adulti, pensati per chi lavora o per chi ha interrotto in passato il proprio percorso di studi.

I nuovi indirizzi a Catania

In provincia di Catania saranno sette i nuovi indirizzi di studio autorizzati per il 2026/27, distribuiti tra diversi comuni e istituti scolastici.

A Bronte, presso l’Istituto superiore “Ignazio Capizzi”, verrà attivato l’indirizzo Liceo artistico – figurativo plastico pittorico, con una specifica articolazione dedicata all’istruzione per adulti. Nello stesso istituto sarà inoltre avviato il Liceo artistico – audiovisivo multimediale, anch’esso rivolto all’istruzione degli adulti.

A Giarre, l’Istituto tecnico industriale “Enrico Fermi” arricchirà la propria offerta con più percorsi. Sarà attivato l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni, articolazione Informatica, per l’istruzione degli adulti. Sempre nello stesso istituto partirà anche il percorso Design, metalli, oreficeria e corallo, anch’esso destinato all’istruzione per adulti, oltre al Design tessuto, sempre in modalità serale.

A Paternò, l’Istituto tecnico economico e per il turismo “Gioacchino Russo” attiverà il Liceo del Made in Italy, un indirizzo pensato per valorizzare le eccellenze produttive e culturali del territorio.

Infine, a San Giovanni La Punta, l’Istituto tecnico tecnologico “E. De Nicola” avvierà l’indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie, con articolazione Biotecnologie sanitarie, ampliando l’offerta nell’ambito scientifico e sanitario.