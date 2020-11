Coronavirus Sicilia, oggi +1.692 nuovi contagi: boom a Catania e Palermo

Coronavirus Sicilia: cresce il numero degli attuali positivi nell'Isola con numeri alti in tutte le province del territorio. Ecco l'ultimo aggiornamento.

Coronavirus Sicilia: l’aggiornamento del Ministero della Salute che, quotidianamente, pubblica sul proprio sito web una mappa interattiva sui contagi nel nostro Paese rileva 1.692 nuovi contagi nell’Isola. Cresce, dunque, il numero dei positivi per un totale di 24.914 attuali positivi. In Italia, invece, il numero dei nuovi contagi è di 37.978. Un nuovo record a cui, tuttavia, si associa quello dei tamponi effettuati in un solo giorno.

In Sicilia, si registrano oggi 40 nuovi decessi per un totale di 802 vittime dall’inizio dell’epidemia. I guariti di oggi sono, invece, 302 per un totale di 10.958. I morti, in tutta Italia, sono 636 nelle ultime 24 ore, mentre i guariti registrati superano i 15mila. Il numero di persone attualmente positive nel nostro Paese sale a quota 635.054.

Coronavirus Sicilia: i numeri delle province