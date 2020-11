Covid-19, sale ancora il numero di morti in Italia: i dati odierni

Sale il numero delle vittime in Italia: il totale dei decessi dall'inizio della pandemia adesso è di 42.953 persone.

Continua a crescere il numero di decessi in Italia di persone risultate positive al Sars-Covid-19, come comunicato dai dati del Ministero della Salute. Se ieri, infatti, i decessi registrati in un giorno erano stati 580, oggi si registra un ulteriore aumento, con 623 morti registrate nelle ultime 24 ore.

Numeri alla mano che preoccupano gli esperti, che già da ieri hanno ampliato il numero delle regioni italiane in “zona arancione”, insieme alle già citate Sicilia e Puglia dall’ultimo Dpcm del Governo nazionale.

Sono 32.961 i nuovi coinvolti risultati positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore, su oltre 225mila tamponi effettuati in tutta la penisola. Il rapporto tra positivi e tamponi eseguiti è pari al 14,6%, in calo rispetto alla giornata di ieri, mentre come già detto tornano a salire ancora i decessi.

Di quest’ultimi, 27 sono stati riscontrati in Sicilia, che annovera quasi 1.500 nuovi casi nell’ultima giornata, con 202 persone in terapia intensiva e 1.376 persone ospedalizzate.