Coronavirus, in Sicilia 1201 nuovi positivi: +32 i morti

I casi di Coronavirus registrati in Sicilia alla data di oggi, 10 novembre 2020, dall’inizio della pandemia sono 33,495 come testimoniato nel quotidiano bollettino regionale. L’Isola viaggia costantemente oltre 1000 casi giornalieri, numeri che hanno portato il Cts e il governo a inserire nei giorni scorsi la Regione tra le zone arancioni. Sono 1.201 in più i casi rispetto alle 24 ore precedenti.

Sono 32 i nuovi decessi, dato che fa salire le vittime dall’inizio dell’emergenza a 735. Sono 1348 i ricoverati con sintomi, di cui 195 (+7) in terapia intensiva. Gli attualmente positivi si assestano a 22832. Registrati, infine, 276 persone guarite nelle ultime 24 ore.

Questi i dati relativi ai nuovi casi nelle singole province:

Messina: 102

Catania: 308

Siracusa: 68

Ragusa: 22

Enna: 58

Caltanissetta: 102

Agrigento: 260

Trapani: 84

Palermo: 197