Coronavirus Sicilia, due “zone rosse” e +3000 positivi: il bilancio del weekend

Coronavirus Sicilia: più di 3000 nuovi positivi e due nuove zone rosse. Questo è il bilancio dell'ultimo weekend siciliano: ecco i dati degli ultimi tre giorni.

Coronavirus Sicilia: la situazione epidemiologica dell’Isola, seppur non grave come in altre Regioni, non risulta tra incoraggiante. Stando ai dati del weekend appena trascorso, e diffusi dal dal Ministero della Salute, e all’istituzione di due nuove zone rosse, la situazione epidemiologica si sta evolvendo rapidamente in tutto il territorio. Facciamo un bilancio dei giorni appena trascorsi.

Coronavirus Sicilia: i dati del weekend

Secondo i bollettini di venerdì 30, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, questo weekend i nuovi postivi in Sicilia sono stati in tutto 3.031. Se venerdì e sabato i contagi sono rimasti sotto quota mille (rispettivamente +984 e +952), nella giornata di ieri si sono registrati 1.095 nuovi contagi. In totale, si sono registrati 46 nuovi decessi (+ 12 venerdì, + 18 sabato e +16 domenica). I guariti sono stati, invece, più di 400: +153 venerdì, +56 sabato e +197 domenica.

Le province più colpite rimangono quella di Catania e quella di Palermo, che registrano rispettivamente + 690 e + 900 positivi in totale nell’ultimo weekend. A Catania, ieri, il numero più alto con 316 nuovi positivi.

Due nuove zone rosse

Sono due, invece, le nuove zone rosse dell’Isola: Vittoria e Centuripe. La decisione è arrivata ieri dal governatore della regione Siciliana Nello Musumeci. L’ordinanza, adottata d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, sentiti la Commissione prefettizia e il sindaco, resterà in vigore dal 3 al 10 novembre.