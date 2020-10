Concorso Banca d’Italia: pubblicato bando per laureati

Concorso Banca d'Italia: è online il bando per laureati. Di seguito tutte le posizioni aperte, i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione.

La Banca d’Italia cerca personale: per tale ragione, ha indetto un concorso pubblico per la copertura di 30 posti. L’offerta è riservata a chi dispone di una laurea ed i selezionati verranno assunti a tempo indeterminato.

Le posizioni aperte

I 30 posti da coprire sono così suddivisi:

15 esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali ;

esperti con orientamento nelle ; 10 esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie ;

esperti con orientamento nelle ; 5 esperti con orientamento nelle discipline economico-politiche da destinare alle unità di analisi e ricerca economica territoriale della rete delle filiali.

Concorso Banca d’Italia: i requisiti

Cosa serve per ambire ad ottenere l’impiego? In Gazzetta sono specificati, in particolare, i seguenti requisiti:

laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio minimo di 105/110 in scienze economico-aziendali, scienze dell’economia; finanza; relazioni internazionali e scienze della politica (o diploma di laurea di “vecchio ordinamento” conseguito con la stessa votazione minima); idoneità fisica alle mansioni;

Come partecipare

Chiunque desiderasse prender parte al concorso, potrà presentare domanda entro e non oltre le ore 16:00 del 24 novembre 2020. Come? Bisognerà utilizzare l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia.

Si specifica che i candidati avranno la possibilità di partecipare ad un solo concorso tra quelli precedentemente citati.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il bando sulla Gazzetta Ufficiale.