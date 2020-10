CALCIO CATANIA – Dove vedere la partita contro il Bari in diretta TV

La squadra di mister Raffaele alla sua terza trasferta consecutiva in terra pugliese: stasera in scena allo Stadio San Nicola di Bari contro la squadra di Auteri.

Torna in campo il Calcio Catania, dopo la brutta sconfitta nel campo neutro di Lentini contro la Ternana. Rossazzurri reduci da una sconfitta per 1-3 allo Stadio Angelino Nobile ad opera della squadra umbra, allenata dall’ex Cristiano Lucarelli.

Tra scelte tecniche non azzeccate e una lunga trasferta dalla Puglia, complice anche una scarsa possibilità di recupero della condizione fisica e mentale, i rossazzurri sono caduti tra le maglie della Ternana, che ha giocato una gara nettamente più brillante.

Il Catania torna nuovamente in campo e, per la terza volta consecutiva, affronta una lunga trasferta in terra salentina, dopo le due gare esterne contro Monopoli e Virtus Francavilla. Puglia che fin qui ha portato bene agli etnei, sebbene quella di stasera contro il Bari sarà una sfida di tutt’altra caratura.

Gli uomini di mister Gaetano Auteri, infatti, sono dati come i favoriti alla vittoria finale del campionato del Girone C, avendo un organico di spessore e possibilità economiche diverse dall’attuale società rossazzurra, cui va fatto comunque un enorme plauso per aver salvato la matricola e allestito una squadra degna di nota.

La partita del San Nicola di Bari inizierà alle ore 21.00 e verrà trasmessa in diretta nazionale, essendo un posticipo di Lega Pro, e in chiaro da Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre.