Sciopero aerei: possibili disagi e ritardi all’Aeroporto di Catania

Sciopero aerei oggi in tutta Italia: anche Catania è coinvolta e l'Aeroporto avvisa gli utenti che i voli potrebbero subire ritardi e disagi. Le info.

Oggi un nuovo sciopero aerei in tutta Italia: sono diverse le compagnie coinvolte che, da 4 a 24 ore, potranno causare ritardi o disagi ai voli nei vari aeroporti della Penisola. Dalle 13 alle 17, si prevede, in particolare, uno sciopero di 4 ore che coinvolgerà i dipendenti di Enav Apt Catania, Air Malta e la Società Enav Apt di Verona. Blocco anche per il personale di terra della compagnia Blue Air, che si fermerà dalle 10 alle 14 e per il personale di Enav Apt di Ciampino e Linate.

Dalle ore 13 alle 17 di oggi, fermi anche tutti i piloti, gli assistenti di volo, e il personale di terra Alitalia. Lo stop di 24 ore riguarderà solo il personale Alitalia Sai e Cityliner in A.S. e tutto il personale aereo e dell’indotto.

Sciopero aerei: disagi anche a Catania